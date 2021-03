AS, Calemme: “Napoli fortunato con il rinvio. Fabian? Potrebbe essere ceduto a cifre inferiori in un caso”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha parlato a Radio CrC delle prossime partite del Napoli di Gattuso e non solo.

“Se gli azzurri le vincessero tutte andrebbero in Champions di sicuro e io dico che il Napoli è stato fortunato ad ottenere il secondo rinvio della trasferta a Torino. Ora gli azzurri sembrano più in forma della Juventus, ma è anche vero che il Napoli sta giocando una volta a settimana. Le tre trasferte di fila in sette giorni contro Milan, Juve e Roma avrebbero causato molti problemi. A Torino il Napoli potrà contare su Lozano, che sarà recuperato”.

“Fabian Ruiz? Finalmente è tornato ai suoi livelli. Sono stati risolti gli equivoci tattici e ha rifiatato. Futuro? Tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions: in caso di mancato obiettivo, il Napoli potrebbe ritrovarsi costretto a cederlo anche a cifre inferiori”.