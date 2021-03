Ventura: “Le assenze hanno pesato. Zielinski? Tra i migliori al mondo”

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho sempre sostenuto, andando controcorrente, che le assenze abbiano penalizzato molto il lavoro di Gattuso. I giocatori sono stati bravi a non farsi condizionare dalle voci sul futuro o sul cambio della guida tecnica. Zielinski è tra i migliori centrocampisti al mondo. Mi stupii come la Juventus non pensò a comprarlo prima della sua esplosione. Già ad Empoli era un calciatore di spessore differente rispetto agli altri. Far viaggiare i calciatori per le Nazionali, riflettendo, oggi non ha molto senso. I campionati sono compressi ed inoltre c’è il rischio di contagiarsi. Tuttavia conosciamo le regole del gioco, gli interessi, e dunque le Nazionali hanno bisogno del loro spazio”.