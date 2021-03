Repubblica – Gattuso vince lo scontro con Fonseca, ora De Laurentiis ha qualche dubbio

Il Napoli stravince all’Olimpico e si assicura di poter lottare ancora per un posto Champions.

Come riportato da Repubblica, per la prossima stagione si sono fatti tanti nomi per sostituire Gennaro Gattuso, per un rapporto con la presidenza che sembra irrecuperabile; circolavano voci che a De Laurentiis piacesse Paulo Fonseca, Gattuso però ha dimostrato, almeno in questo caso di essere nettamente superiore.

Il Napoli con un grande approccio, nella prima frazione di gioco ha schiantato i giallorossi che non sono mai riusciti a rispondere. Gattuso ha impostato la partita che la Roma soffre di più, far girar palla e non dare modo alla squadra di Fonseca di comandare i ritmi, la Roma va sotto di due reti e si rende quasi mai pericolosa.

Il Napoli adesso è lì, attaccato al treno Champions e Gattuso, dopo tante critiche, sta facendo venire qualche dubbio a De Laurentiis, su quel contratto messo in un cassetto e mai più riaperto.