Pedullà esalta Zielinski: “Si riconosce che è un predestinato”

Piotr Zielinski è stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro la Roma. Sono in tanti ad averlo elogiato, tra cui Alfredo Pedullà, giornalista, con un articolo scritto per La Gazzetta Dello Sport: “Zielinski è un piccolo fenomeno che diventerà sempre più grande. Attraverso la storia di Zielinski si riconosce che è un predestinato. Sta vivendo il miglior momento della sua carriera, il Napoli lo coccola come se fosse un fiore sbocciato. Il polacco è ormai un pilastro degli azzurri. Preso per 15 milioni, ha appena rinnovato fino al 2024. Un’impresa provare a strapparlo a De Laurentiis”.

