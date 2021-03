Marolda: “Gattuso ora va elogiato così come andava criticato quando sbagliava”

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto al programma Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21, soffermandosi sul tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso: “Con una squadra al completo vengono fuori i meriti di ogni allenatore, non solo di Gattuso. Oggi va elogiato per le grandi vittorie contro Milan e Roma, così come bisognava criticarlo senza preconcetti quando ha commesso degli errori o la squadra non giocava bene. Credo che quando ci siano le condizioni giuste, si riesce sempre ad ottenere il massimo dai giocatori, ma l’allenatore si vede in particolare nella gestione delle risorse nei momenti più duri”.