Il Roma – Gattuso si riscatta, grazie a lui il Napoli vince e convince

Il Napoli vince all’Olimpico con una grande prestazione riuscendo ad imporre un gioco chiaro ed efficacie.

Come analizzato da Il Roma, Gattuso si sta togliendo tante soddisfazioni, dopo tutte le critiche incassate durante gli scorsi mesi, gli azzurri riescono ad esprimersi al meglio con un gioco che dai rischi della costruzione dal basso, trae vantaggi nella qualità degli attaccanti.

Una bella risposta data dagli “uomini di Ringhio”, che dopo la sconfitta a Verona sembravano ormai distanti dal loro allenatore in una stagione da buttare mentre adesso parliamo di una squadra pronta a lottare per la Champions.

Ancor di più, dopo queste prestazioni, il rammarico va alle partite precedenti, che con approccio diverso e con la rosa completa a disposizione avrebbero potuto regalare al Napoli orizzonti differenti.

Adesso però gli azzurri possono e devono crederci, tutti uniti per la Champions.