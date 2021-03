Il Mattino – Un Napoli formato Champions batte una Roma in difficoltà

Un grande Napoli riesce ad imporsi all’Olimpico ed a rilanciarsi fortemente per la lotta al quarto posto.

Come riportato da Il Mattino, gli azzurri danno una grande dimostrazione di forza vincendo e convincendo in uno scontro diretto fondamentale per il percorso in campionato di entrambe le squadre.

Nella partita importante è tornato ad essere decisivo Dries Mertens, dopo l’incubo dell’infortunio si è ripreso la scena, decidendo la partita con due goal di tecnica e presenza.

Il Napoli è riuscito ad approcciare perfettamente la partita, tramite un gioco propositivo e qualitativo è riuscito a disinnescare completamente una Roma in balìa degli azzurri. Nel secondo tempo, la squadra di Gattuso è riuscita a limitare i danni, tamponando il rientro della Roma e rischiando poco.

Vittoria fondamentale ed ora si punta alla Champions in maniera forte.