Was just looking at the leaders in npG+A/90 and here's the top 20. Muriel's goal involvement rate is mad.



1) Muriel: 1.83

2) Lewy: 1.50

3) Haaland: 1.21

4) Messi: 1.14

5) Mertens: 1.07

6) Yazici: 1.05

7) Mbappé: 1.02

8) Muller: 1.02

9) Kalajdzic: 0.99

10) Kane: 0.99



(1/2) pic.twitter.com/J2iCCttD9o