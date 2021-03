Damiani: “Qualcuno ha giudicato troppo in fretta il Napoli. Su Gattuso…”

Oscar Damiani, procuratore, ha parlato a Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli della situazione degli azzurri e di Gattuso:

“Congratulazioni a Gattuso e ai suoi ragazzi, perché hanno giocato una grande partita contro la Roma. Non dimentichiamo i tanti problemi di cui ha sofferto il Napoli: le assenze. Si ritrova una squadra che può giocarsela con tutti per i primi quattro posti. Qualcuno ha giudicato troppo in fretta il Napoli. Napoli è una piazza importante. Mi auguro che Gattuso venga riconfermato perché sta facendo un buon lavoro. Poi il presidente farà le sue scelte. C’è bisogno un allenatore di livello. Juric mi piace molto perché ha idee sue. La piazza e la società devono però concentrarsi su questo campionato e arrivare fino alla fine”.