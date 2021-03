Verso Roma-Napoli: le possibili scelte di Gattuso, c’è una novità in difesa

Queata sera alle 20:45 andrà in scena all’Olimpico di Roma il big match della 28esima giornata fra Roma e Napoli. Gattuso ha lavorato intensamente tutta la settimana in vista della partita e ha tirato le somme. D’altro canto Fonseca ha avuto meno tempo per preparare il match, considerata la trasferta europea in Ucraina. Il tecnico partenopeo però ha in mente il piano tattico, molto simile a quello visto appena una settimana fa a San Siro con il Milan.

In porta confermato Ospina, in difesa al posto dello squalificato Di Lorenzo c’è Hysaj mentre a destra rientra Mario Rui, la coppia di centrali sarà composta da Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo il binomio non si cambia, Demme e Fabian Ruiz. In attacco alle spalle della punta di riferimento Mertens ci saranno i soliti tre moschettieri: Politano, Zielinski e Insigne.