UFFICIALE – Roma: i convocati di Fonseca per la sfida con il Napoli

Stasera alle 20:45, allo stadio Olimpico andrà in scena Roma Napoli, scontro diretto fondamentale per l’accesso alla prossima Champions League.

La Roma ha appena diramato la lista dei convocati in vista del match odierno, Fonseca dovrà rinunciare ancora a pedine importanti come Veretout, Mkyhitarian e Smalling che non sono riusciti nel recupero in extremis. Convocato Dzeko che si è messo alle spalle i problemi con l’allenatore.

La lista completa:

Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.