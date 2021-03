Si avvicina il big match di stasera, Roma-Napoli: una sfida fondamentale per entrambe le squadre, in quanto al momento l’eventuale vincitrice del confronto andrebbe a -2 dal 4°posto.

I due allenatori, Fonseca e Gattuso, stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista di stasera; in particolare, per quanto riguarda il Napoli, Gattuso ritrova due big come Manolas e Lozano, ma entrambi non partiranno dall’inizio.

Infatti, il tecnico partenopeo dovrebbe schierare Maksimovic e confermare la coppia con Koulibaly, mentre sulla fascia destra d’attacco gioca ancora un ottimo Politano. Infine, in porta, gioca ancora Ospina. Queste le probabili formazioni: