Sky – Fonseca: “Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadra. Alti e bassi? Abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky, nel post-partita di Roma-Napoli, per commentare la sconfitta:

“Roma insufficiente? Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadra. Mancava coraggio e mentalità nel primo tempo, squadra diversa invece nel secondo. Abbiamo giocato solo nella ripresa, non abbiamo alibi. Responsabilità? Siamo tutti responsabili, quando si ha paura di giocare è troppo difficile. Non si può giocare un primo tempo così, si è fatta lì la differenza. Per me è una questione di atteggiamento, la Roma del primo tempo non voleva giocare, anzi, aspettava il Napoli. Spogliatoio? Ovvio che parliamo di questo, è difficile spiegare perché non giochiamo tutta la partita allo stesso modo. È vero che perdiamo contro le squadre del vertice della classica ma solo noi possiamo cambiare questo attraverso maggiore coraggio. Io penso che il principale problema tattico del primo tempo è stato lasciare l’iniziativa dal corridoio destro. È stata una partita senza grandi opportunità ma principalmente è mancata l’aggressività sulla destra. Alti e bassi? Non abbiamo molto tempo per preparare la partita, abbiamo avuto solo un giorno. È sicuramente una questione di motivazione e qui forse è colpa mia”.