Serie A, alle 12:30 Verona-Atalanta: turnover per Gasperini

Alle 12:30 ci sarà Verona-Atalanta, gara valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Una gara importante soprattutto per gli ospiti che sono alla ricerca di un posto Champions e vorranno riscattare la sconfitta di Madrid che gli è costata l’eliminazione. Ivan Juric ha scelto la formazione tipo, mentre Gian Piero Gasperini ha optato per un massiccio turnover. Queste le scelte di formazione:

VERONA – Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Lasagna.

ATALANTA – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; de Roon, Freuler, Pessina, Palomino; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata.