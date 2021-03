L’Atalanta è in vantaggio al Bentegodi di Verona, interpretando il match senz’altro meglio, rispetto ai padroni di casa. Porta in vantaggio i nerazzurri, Malinovsky, dal dischetto. Inoltre raddoppia Zapata nel finale, rendendo la strada in salita all’Hellas. I ragazzi di Juric dovranno fare di più durante la seconda frazione per mettere in difficoltà i ragazzi di Gasperini.