Napoli formato Champions

Napoli caput mundi: gli azzurri espugnano l’Olimpico contro una Roma che si arrende sin dal primo tempo, complice la trasferta ucraina di Europa League indubbiamente, e almeno per stasera si prendono la corona della città. Dopo l’altra grande vittoria contro il Milan, sembrava difficile ripetersi in una sinfonia dolce che oggi ha avuto come direttore d’orchestra Dries Mertens.

Il belga, ancora lontano dalla sua forma perfetta, ha però dalla sua parte una caratteristica che gli dà quel quid pluris rispetto ad un normale giocatore: una tecnica sopraffina, un tocco palla preciso e delicato. Tornare al gol sembrava quasi una chimera, è bastato un calcio di punizione, quello sulla sua mattonella preferita, per ricordare chi è stato ma chi è ancora oggi; pochi minuti e il raddoppio è arrivato con un colpo di testa, questa volta non proprio un suo elemento distintivo.

Un primo tempo di sostanza, qualità, convinzione, tre punti portati a casa finalmente facendo anche vedere una parvenza di gioco interessante, sempre con la partenza dal basso, amata da mister Gattuso, però attenta, mai troppo rischiosa. Ha allargato gli esterni bloccando i quinti della Roma, per poi passare alle vie centrali e trovare il pertugio giusto. L’uomo in più, si può ben dire, è Piotr Zielinski che dietro la punta ha liberato finalmente il suo estro, insieme ad Insigne inventano e si cercano, rendendo davvero complicato per gli avversari toglier loro palla, ed infatti spesso si procurano punizioni dal limite interessanti.

La superiorità a centrocampo ha fatto, probabilmente, la differenza, con le assenze di Veretout e Mkhitaryan (capocannonieri della squadra) che hanno pesato maledettamente sia sulla costruzione di gioco che nella finalizzazione. Tutto ciò, però, non deve essere un alibi. Il Napoli, dunque, torna a sognare quell’agognato quattro posto, in un finale di stagione che sarà intriso di colpi di scena e speranze.