Mario Rui e quell’allontanamento prima di Napoli-Bologna: cosa è successo?

Un qualcosa che sembra ormai all’ordine del giorno in casa Napoli: cambiare faccia a seconda delle occasioni. Questa stagione infatti siamo stati spesso e volentieri abituati a cambi repentini di maschera, da quella bella e vittoriosa a quella brutta e perdente. Simbolo di questa brutta abitudine è proprio Mario Rui. Il terzino questa stagione non è stato sempre brillante, a differenza della scorsa stagione, e più di una volta Gattuso ha dovuto prendere provvedimenti contro di lui. Infatti così come all’andata anche al ritorno il tecnico lo ha allontanato prima della gara con il Bologna, per comportamento poco costruttivo.

Appena due settimane fa in allenamento il tecnico calabrese ha dovuto prendere una decisione forte, ma ancora una volta corretta. Nessuno dimentica l’allontanamento di Lozano lo scorso anno in allenamento e il successivo exploit di questa stagione. Ora anche il portoghese ha ritrovato quella cattiveria agonistica che serve per vincere e far contenti i tifosi, isolando il veleno e le maldicenze esterne, nella bolla costruitosi intorno nelle ultime settimane. Ora nel suo vecchio stadio tornerà da titolare con il suo Napoli rampante verso la corsa Champions.

Fonte: Corriere dello Sport