Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sorprendente vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono contento per i tifosi, non siamo abituati alla Serie A, ma spero di restarci. Domani i napoletani ci faranno una grande festa, me l’avevano chiesto e gli ho risposto che non sempre contro i leoni vincono i gladiatori. Il calcio dona cose meravigliose”.