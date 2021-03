Roma-Napoli è ormai un big match del nostro calcio ed anche uno scontro diretto per la Champions: ma, negli anni, Roma-Napoli è stato anche un asse di mercato ben sfruttato negli ultimi anni, ad esempio come per l’asse Diawara-Manolas.

Questo asse potrebbe essere confermato anche in estate; infatti, i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere, data l’età di Mirante e la poca sicurezza che garantisce Pau Lopez. Per questo motivo, Tiago Pinto pensa a un nuovo giovane portiere.

E tra i papabili rientra anche la giovane promessa Meret, che a fine anno potrebbe cambiare aria per l’alternanza con Ospina che gli toglie spazio da titolare. Però, l’eventuale arrivo del giovane portiere friulano potrebbe avvenire solo nel caso in cui i giallorossi si qualifichino alla Champions League.