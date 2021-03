Iannicelli: “ADL difficilmente confermerà la fiducia a Gattuso, il Napoli guarda oltre”

Peppe Iannicelli, durante delle dichiarazioni a Optamagazine.com, si è proiettato sul match Roma Napoli ed ha dato uno sguardo anche alla prossima stagione.

Le sue parole:

“Gattuso, in caso di approdo in Champions, potrebbe anche esser protagonista di un clamoroso e positivo ribaltone. Al momento Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a confermargli fiducia. Il ritorno di Sarri infiamma la fantasia dell’ambiente, ma anche Allegri può tornare stavolta da tecnico all’ombra del Vesuvio. Ma nel calcio sono i risultati a determinare i verdetti. E chissà che a suon di vittorie, Gattuso non riesca a mutare una condanna che pareva già scritta in una gloriosa assoluzione con premio finale? Proprio come accadde a Pioli nella stagione al Milan. Da giubilato ad eroe nel giro di dieci partite”.