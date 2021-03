Il tempo è scaduto, questa sera si va in campo alle 20:45 e Fonseca ha deciso la punta titolare che affronterà il Napoli. Dopo la trasferta Europea in Ucraina contro lo Shakthar e la titolarità di Borja Mayoral, toccherà a Dzeko guidare l’attacco e l’esperienza del bosniaco potrebbe fare al caso del tecnico portoghese. Infatti come titola Tuttosport, toccherà all’ex City sfatare gli alibi.