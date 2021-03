CdS – Gattuso e la squadra hanno un solo obiettivo: non si pensa alla prossima stagione

Gennaro Gattuso è al centro di molte voci di mercato che lo vedono lontano da Napoli al termine della prossima stagione.



Come riportato dal Corriere dello Sport però, l’allenatore del Napoli in questo momento non pensa al futuro ma, insieme con la squadra, rema verso l’obiettivo Champions che sarebbe importantissimo per il club ma anche per lo status di Gattuso.

Sul quotidiano si legge infatti, di come allenatore e squadra siano compatti e concentrati nel creare una bolla in cui non possano entrare veleni e retropensieri provenienti dall’esterno, la squadra e l’allenatore sono concentrati solo sulle ultime undici partite di campionato, a fine stagione poi ognuno farà i propri calcoli ma prima tutti uniti per la Champions.