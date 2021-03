CdS – Clamoroso retroscena: ADL ci provò per un attaccante giallorosso, secco no

Come svelato dal Corriere dello Sport nella propria edizione odierna, pare che in passato ADL ci abbia provato per portare in azzurro un attaccante che oggi veste la casacca giallorossa. Per la precisione la vestiva anche a suo tempo. Stiamo parlando del ‘Faraone’ Stephan El Shaarawy. Aurelio De Laurentiis infatti provò a portarlo in azzurro ma il no secco arrivò da parte della Roma relativo all’offerta di circa 22 milioni. Dell’affare poi se ne fece poco più che nulla dato che l’ex Milan partì per la Cina.

Inciderà questa sera contro il Napoli?