Nel Napoli di quest’anno, la fortuna non è stata di sicuro la componente principale: infatti, gli azzurri hanno subito tantissimi infortuni e hanno perso tanti giocatori nel corso di quest’anno.

Tra questi, rientra anche l’infortunio dell’ultim’ora: stiamo parlando di Stanislav Lobotka, uno degli oggetti misteriosi di quest’anno, che ha fatto davvero fatica a trovare uno spazio da titolare.

E, probabilmente, ne farà ancora più fatica da oggi: infatti, negli scorsi giorni il regista slovacco ha avuto una forte tonsillite, che lo ha portato anche ad un ricovero ospedaliero.

Ebbene, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Lobotka dovrà restare a casa e per questo motivo salterà anche la convocazione della Nazionale in questa sosta.