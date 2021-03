Bianchi: “Napoli e Roma molto simili, piazze difficili da gestire”

Ottavio Bianchi, ex storico allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Mattino sulle somiglianze tra Napoli e Roma.

Le sue parole:

“Napoli e Roma sono piazze molto simili, le due più difficili per un allenatore, perchè si tende a divinizzare i giocatori ed a lasciare tutte le pressioni all’allenatore; è una cosa che succede un po’ ovunque ma in queste due piazze in modo particolare. Se perdi una partita perchè il tuo attaccante prende il palo a porta vuota la piazza chiederà la testa dell’allenatore mentre al calciatore viene perdonato tutto. E’ cosi e sarà sempre così”