Alvino svela: “ADL era allo stadio nonostante un problema influenzale”

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli – Carlo Alvino – ha svelato un retroscena che riguarda il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come ormai accade da diverse partite il patron è molto vicino alla squadra e quasi come in rito scaramantico vuole guardare e motivare da vicino i suoi ragazzi prima di ogni match. Anche quest’oggi ADL ha raggiunto Insigne e compagni, ma pare che prima della sfida con la Roma abbia accusato un lieve problema influenzale. De Laurentiis però non ha voluto rinunciare a stare con Gattuso e i suoi ragazzi. Qui il tweet:

#RomaNapoli Adl leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il Presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ThFo7geTyo — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 21, 2021