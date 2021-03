TuttoSport – Gattuso ritrova Lozano! Il messicano è fondamentale per gli azzurri

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani contro la Roma e al rientro di Lozano. Infatti, come riportato dal quotidiano, il messicano è fondamentale per gli azzurri: “Il messicano ha segnato 13 gol in 32 partite, uno ogni 2,4 partite. Il suo ritorno è un’ ottima notizia per Gattuso che potrà dare un po’ di riposo a Insigne e Politano. Allenare la squadra per tutta la settimana e scegliere chi far giocare tra gli attaccanti disponibili: questa emozione Gattuso non la provava da metà dicembre“.