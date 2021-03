L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani contro la Roma. Infatti, come riportato dal quotidiano, Gattuso ha ancora molti dubbi per l’attacco: “Ci sarà un ballottaggio, come non si vedeva dall’inizio della stagione, con la sensazione che possa essere scelto inizialmente Mertens, per poi puntare sulla velocità di Osimhen nell’ultima mezzora di partita, quando la Roma potrebbe essere presumibilmente stanca dopo la sfida di giovedì a Kiev contro lo Shakhtar”.