L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Roma e Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, arrivano altre brutte notizie in casa Roma: “Il tecnico portoghese, rilancerà dal primo minuto i due capitani Pellegrini e Dzeko. In forte dubbio invece Smalling. Il fatto che ieri non si sia allenato con il gruppo ma a parte, non depone all’ ottimismo. La sensazione è che al massimo l’ ex United possa puntare ad una convocazione in extremis“.