Serie A, le formazioni di Spezia-Cagliari: out Nzola e Simeone, sarà Piccoli contro Pavoletti

Il rinato Cagliari di Semplici fa visita allo Spezia per la partita delle 18 di questo sabato, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Italiano recupera Nzola ma lo lascia in panchina, gioca Piccoli. A centrocampo Pobega con Ricci e Maggiore. Per i sardi torna titolare Pavoletti, fuori Simeone. Problemi fisici per Ceppitelli: gioca Klavan.

LE FORMAZIONI:

SPEZIA – Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Gyasi.

CAGLIARI – Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.