Come già successo in altre occasioni, l’ex arbitro Carmine Russo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’arbitro che dirigerà il match degli azzurri. In questo caso si tratta del signor Di Bello:

“Domani Di Bello arbitrerà il Napoli per la quarta volta in questa stagione, dopo aver diretto anche il match d’andata. Rizzoli gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando. Ha raggiunto un’ottima maturità, sulle situazioni in area di rigore è molto severo, solitamente fischia un penalty ogni due partite. I cartellini li usa poco e lascia giocare molto, ma nonostante ciò si fa sentire anche con richiami continui”.