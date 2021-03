Roma – Il Napoli Primavera in campo: contro la Reggina bisogna vincere!

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, oggi il Napoli Primavera giocherà contro la Reggina ed ha bisogno assolutamente della vittoria per sognare la promozione: “Oggi alle 14,30 il Napoli Primavera è chiamato al riscatto allo Stadio Piccolo di Cercola in seguito alla sconfitta rimediata sette giorni fa in trasferta contro il Pescara. Gli azzurrini di Cascione sono reduci da tre ko nelle ultime tre gare disputate. Di fronte ci sarà la Reggina, che occupa la penultima posizione in classifica. I calabresi sono reduci da due vittorie nelle ultime tre gare, ma nonostante ciò il Napoli è ancora avanti di 1 punto. La novità dovrebbe essere rappresentata dalla presenza dal primo minuto di Valerio Labriola, centrocampista fuori quota classe 2001 che è entrato nella ripresa della partita di Pescara la scorsa giornata e ha trascinato il Napoli ad un passo da un clamoroso pareggio. L’ imperativo è conquistare i tre punti perché altri passi falsi non sono ammessi“.