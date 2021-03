Radio KKN – Il Napoli cercherà di piazzare due calciatori: le ultime

Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il prossimo mercato del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli cercherà di piazzare Fabian e Koulibaly, per poi rimpiazzarli con due innesti. L’agente del senegalese, Fali Ramadani, sta cercando di trovare una sistemazione al difensore azzurro. Per Fabian non ci sarà il rinnovo, forse anche per questioni tattiche, ma soprattutto economiche, il centrocampista in Spagna ha un buon mercato. Il Napoli non vuole stravolgere l’impianto attuale, quindi il prossimo allenatore sarà un tecnico in grado di valorizzare i giocatori in rosa. Allegri? Sicuramente non verrà al Napoli, le idee di quest’ultimo non sono compatibili con quelle di De Laurentiis. Logicamente per lottare per il titolo servirebbe un mercato di livello, cosa che il Napoli non può permettersi”.