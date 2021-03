Juventus, la moglie di Bonucci positiva al Covid: “Sono incazzata, i miei figli non vedono più il padre”

Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci è risultata positiva al Covid-19 e si espressa così riguardo la questione coronavirus in Italia:

“I miei figli non vedono Leo da giorni e non so quando lo rivedranno. Sto seguendo la terapia di prassi ma sono molto incazzata perché ci stanno facendo vivere una vita di merda. Penso che sia ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose meglio per noi che siamo fortunati ma soprattutto per chi è meno fortunato e il cortisone mi altera altissimamente il sistema nervoso” scrive sui social.