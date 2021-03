Crotone-Bologna, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Crotone-Bologna, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. All’Ezio Scida punti pesanti in palio per il Crotone in ottica salvezza. Cosmi opta per il tridente formato da Messias, Simy e Di Carmine. Nei felsinei l’attacco sarà composto da Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Molina; Messias, Simy, Di Carmine. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic