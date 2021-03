CdM – La gara di domenica è fondamentale per la Champions League

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Roma. Infatti, come riportato dal quotidiano, sarà una partita fondamentale per la Champions League: “Non c’ è dubbio, la gara di domenica sera all’ Olimpico è uno snodo cruciale in ottica quarto posto. Due squadre a pari punti (quella di Gattuso deve però recuperare la sfida con la Juve) con ambizioni presenti e future; due panchine stabili ma non troppo in vista della prossima stagione. Ed è soprattutto il Napoli ad allungare lo sguardo al futuro, certo che il matrimonio con Gattuso si concluderà a maggio”.