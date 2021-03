Scarnecchia: “Il Napoli contro la Roma è favorito. Sulla lotta Champions…”

Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Roma e Napoli, ha detto la sua a riguardo dell’imminente sfida di campionato a Maracanà, programma in onda su Tmw Radio: “La stanchezza ci può stare per la Roma, visto l’impegno di Europa League. Il Napoli è favorito e poi è in ripresa. È vero che la Roma ha tenuto qualche titolare fuori e forse può recuperare qualche elemento. È una partita molto sentita, poi la Roma viene da una vittoria in Europa che aumenta l’autostima dei giocatori di Fonseca. L’entusiasmo è importante per questa gara, di sicuro ci sarà ancora l’adrenalina”.

“Per me, riguardo la lotta per la Champions League, sarà una lotta fino all’ultima giornata. Tra 3-4 gare si capirà meglio come andrà in testa e in coda ma nulla sarà ancora deciso. 4-5 squadre si giocano i primi posti che valgono la Champions”.