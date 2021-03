Renica risponde a van Basten: “Il Milan ha fatto di peggio!”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli le recenti dichiarazioni di Marco van Basten in merito al campionato del 1990. “È inaccettabile quest’accusa da parte sua, soprattutto perché proprio lui con il Milan ha rubato in modo vergognoso in Coppa Italia all’Atalanta, non restituendo un pallone che andava riconsegnato e arrivando così al gol con Baresi. Loro ne hanno combinate di tutti i colori, hanno rubato la partita, si sono dimostrati antisportivi. Non si può accettare una lezione di sportività da parte loro che hanno fatto cose peggiori. Vincemmo meritatamente quel campionato, anche se non giocammo benissimo”.