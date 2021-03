Petrazzuolo: “La gara con la Roma non va sottovalutata. Su Gattuso…”

Antonio Petrazzuolo, giornalista, ha commentato alcune vicende riguardanti il Napoli alla trasmissione Il Sogno Nel Cuore, in onda su 1 Station Radio. “Ad oggi è giusto lasciarlo tranquillo per il finale di stagione. Rino dovrebbe lasciare Napoli a fine campionato d’accordo con la società. La sua stagione è stata di alti e bassi, anche per diversi errori tecnici commessi, che possono starci. Giusto che la società scelga un futuro che porti solidità”.

“La gara con la Roma non è da sottovalutare, fortunatamente, però, non ci sarà il fattore campo che poteva incidere. Gli azzurri ora non hanno grandi scuse. La squadra ha avuto la possibilità di allenarsi, di recuperare gli infortunati come Manolas e Lozano, dunque sono chiamati ad un’ottima prestazione. L’idea di Gattuso potrebbe essere di portare Manolas col gruppo, ma se le prove pre-partita dovessero essere positive potrebbe anche partire titolare con Koulibaly. In attacco il discorso è diverso, potrebbe far partire Mertens, nonostante le sue condizioni non ancora al top, e sfruttare Osimhen a partita in corso con la sua velocità”.