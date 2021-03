Montervino: “Con la Roma il Napoli deve essere umile”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha parlato della sfida di campionato contro la Roma ai microfoni di Radio Crc, durante il programma Arena Maradona: “Domenica mi piacerebbe vedere un Napoli umile. La squadra deve scendere in campo senza curare degli ottimi recenti risultati. All’Olimpico va mostrato lo spirito del guerriero, quello di Gattuso giocatore. Quello di un lottatore che ce la mette tutta per vincere la partita”.

“Il Napoli è in piena corsa per la Champions League. La lotta diventerà sempre più divertente. Secondo me sono sicure dei primi quattro posti solo Inter e Juventus. Le altre, comprese Milan e Atalanta, possono rischiare di non raggiungere la qualificazione alla massima competizione europea per club”.