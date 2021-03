L’ex Garics: “A Napoli ci vorrebbero più Insigne. Roma-Napoli? Ne ricordo uno in particolare. Su Gattuso…”

L’ex calciatore azzurro, Giorgy Garics, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“I ragazzi di oggi pensano solo ai soldi, si sono persi i valori sportivi di una volta. Ai miei tempi il guadagno era una conseguenza. Gli unici a credere nella propria squadra sono i calciatori nati nella città stessa e, quindi, sentono un senso d’appartenenza maggiore. Un esempio può essere Insigne, ci vorrebbero più calciatori come lui. Roma-Napoli? Ne ricordo uno in particolare, un bel 4-4, fortunatamente ero in campo nonostante tornassi dalla Nazionale. Gattuso? Non è semplice lavorare con De Laurentiis. De Zerbi è un grande allenatore, alla lunga otterrà grandi risultati. Szoboszlai? Il Napoli non l’ha preso perché non ne era convinto, il campionato italiano è il più difficile di tutti”.