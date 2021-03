L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 28° giornata di Serie A

Archiviati gli ottavi di Champions ed Europa League, tornano Serie A e fantacalcio: di conseguenza, ecco i nostri consigli per questa nuova giornata.

Consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, con i quali andremo poi a comporre una TOP 11.

PORTIERI

Audero – Deve riscattare le ultime brutte uscite e proverà a farlo contro il Torino. Da mettere in conto un malus che può arrivare, ma i danni potranno essere limitati.

Cragno – Viene dai tre gol subiti da Cristiano Ronaldo, ma c’è già l’occasione di rifarsi contro lo Spezia. Alessio Cragno ha sempre fornito ottime prestazioni e con l’arrivo di Semplici in panchina aveva anche portato a casa qualche +1, da mettere perché può sempre portare un buon voto a casa.

Perin – In Parma-Genoa è obbligatorio mettere Perin. E’ una di quelle partite che Ballardini prepara bene e cerca di dominare subendo il meno possibile. Perin va schierato e vuole tornare al Clean Sheet.

DIFENSORI

Colley – Il difensore della Sampdoria deve aiutare la sua squadra a tornare ai tre punti che mancano da troppo tempo. Arriva il Torino, in ripresa anche dopo la rimonta contro il Sassuolo. Partita non facile dove però il centrale blucerchiato potrà dare una grande mano a non soffrire troppo.

Reca – Terzino di spinta che, nonostante i problemi del Crotone, si sta mettendo in grande mostra. Grande stagione per lui con già 2 gol e 3 assist, potrà spingere anche in quest’altra giornata in un momento in cui i calabresi stanno trovando il gol più facilmente.

Tomiyasu – Difensore da buon rendimento, il giapponese del Bologna vuole fornire un’altra buona prestazione contro il Crotone, partita in cui ci si può affidare a lui e sperare anche in un 6,5 o 7.

Danilo (Juventus) – Altro difensore da ottimo rendimento, quasi “mister 6,5”, il calciatore della Juventus sarà titolare contro il Benevento. Stesso discorso di Tomiyasu, ad uno come lui ci si può affidare in un match così per un voto alto.

Godin – Insieme alla sua squadra ha sofferto qualche ultimo risultato, ma nel momento in cui le cose avevano iniziato a girare nel verso giusto era sempre tra i migliori in campo. Quindi, con un Cagliari che può fare una buona partita contro lo Spezia, si può lanciare Godin con la sua esperienza.

CENTROCAMPISTI

Svanberg – Il centrocampista del Bologna viene da una delle sue migliori apparizioni da quando è in Serie A. Un goal ed un assist hanno letteralmente regalato la vittoria al Bologna contro la Samp e chissà che non possa ripetersi contro il Crotone che, sulla carta, sarebbe ancora più agevole.

Politano – L’esterno partenopeo ha regalato tre punti fondamentali al Napoli in ottica Champions League. Ora sulla strada del Napoli c’è la Roma reduce dalle fatiche dell’Europa League. Se avete Matteo in squadra non lasciatevi ingannare dal big match e schierate, senza problemi, uno dei migliori centrocampisti di quest’anno.

Hernani – La cura D’Aversa inizia a dare i suoi primi effetti dopo la meravigliosa vittoria da parte dei crociati sulla Roma, la settimana scorsa. Protagonista assoluto è stato Hernani che ha messo a segno uno dei due goal. Il Parma ha bisogno di punti preziosi e contro il Genoa potrebbe ripetersi, per questo consigliamo il centrocampista brasiliano dato che, al momento, è uno dei più in forma tra gli emiliani.

Pessina – Fuori dalla Champions a testa alta contro il Real Madrid, adesso i bergamaschi punteranno tutto sul campionato. Partita subito ostica però contro il Verona ma occhio a Matteo Pessina, l’equilibratore. Unico titolare inamovibile del centrocampo di Gasperini, potrebbe deciderla lui con qualche ottimo bonus.

Nainggolan – Il Cagliari torna alla sconfitta, dopo le ultime buonissime uscite, contro la Juventus. La squadra però, dopo l’arrivo di Semplici, gira già molto meglio ed è per questo che consigliamo di schierare il leader del centrocampo sardo: Radja Nainggolan! Contro lo Spezia infatti i rossoblu hanno tutte le carte in regola per tornare alla vittoria.

Simy – L’attaccante del Crotone dopo la clamorosa doppietta alla Lazio è salito a ben 12 goal stagionali. Vive un momento di forma straordinario favorito anche dell’arrivo a gennaio di Adam Ounas. Impossibile lasciare fuori Simy in un momento così soprattutto se affronta una difesa rivedibile come quella del Bologna.

Belotti – Il Torino ha strappato una vittoria all’ultimo respiro contro il Sassuolo in un match al cardio palma. E’ mancato però lo zampino del gallo Belotti, potrebbe tornare al goal già dalla prossima contro la Samp per provare a strappare altri tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Vlahovic – Dopo la splendida tripletta al Benevento, Dusan Vlahovic non può essere lasciato in panchina neanche contro il Milan. I rossoneri inoltre data l’eliminazione di ieri dall’Europa League, potrebbe subire un po’ di stanchezza. Per questo spazio all’attaccante serbo della viola che potrebbe approfittare di qualche indecisione di troppo.

Barrow – Buon periodo di forma anche per l’ex attaccante dell’Atalanta. In goal contro la Sampdoria, sarà sicuramente Barrow a guidare ancora una volta l’attacco del Bologna. Occhio perchè affronta il Crotone, un occasione da non perdere per chi vuole fare una buona scommessa in attacco.

Joao Pedro – Capocannoniere del Cagliari per distacco, Joao Pedro guiderà ancora una volta l’attacco degli uomini di mister Semplici. Calcia i rigori, solo uno solo fallito fino ad adesso, affronterà uno Spezia che va a caccia di punti salvezza fondamentali. Sarà una grande sfida e chissà che non possa deciderla proprio l’attaccante brasiliano.

ATTACCANTI

TOP 11