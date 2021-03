Gran Galà del Calcio 2021, svelata la top 11 della scorsa stagione: non c’è nessun calciatore del Napoli

Come ogni anno sono stati consegnati i premi del Gran Galà del Calcio AIC, relativi alla passata stagione. Ad essere premiati l’allenatore dell’anno, società dell’anno, miglior arbitro dell’anno, miglior giocatore dell’anno e miglior calciatrice dell’anno. Inoltre, come di consueto, è stata svelata la top 11 della stagione (maschile e femminile), in cui non è presente nessun calciatore del Napoli.

La formazione maschile:

Donnarumma; Hernandez, De Vrij, Bonucci, Gosens; Barella, Gomez, Luis Alberto; Dybala, Immobile, Cristiano Ronaldo.

La formazione femminile:

Giuliani; Guagni, Sembrant, Boattin, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Bonetti, Girelli.

Miglior arbitro:

Daniele Orsato

Migliore società:

Atalanta

Miglior allenatore:

Giampiero Gasperini (Atalanta)

Calciatore dell’anno:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Calciatrice dell’anno:

Cristiana Girelli (Juventus)