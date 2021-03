Cristante suona la carica: “Col Napoli dobbiamo vincere”

Bryan Cristante, calciatore in forza alla Roma, ha commentato le aspettative per la sfida di campionato contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo vincere e fare di meglio rispetto a quello che si è visto contro il Parma. L’obiettivo è quello di andare il più avanti possibile in Europa, in Serie A faremo di tutto per conquistare l’accesso alla Champions League”.

La sfida sarà dura e avrà al suo interno numerose sorprese. Il Napoli ha l’obiettivo di vincere per candidarsi di prepotenza alla lotta per la qualificazione alla Champions. Una vittoria non sarebbe importante, di più. Porterebbe alle stelle il morale degli azzurri.