Barbaro: ”Insigne è molto criticato, ma è come Totti”

Il senatore di Fratelli d’Italia,Claudio Barbaro, è intervenuto ai microfoni de ”Il sogno nel cuore” per parlare del Napoli, della Roma e della questione dei centri sportivi.

Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

”Insigne ha grandissime qualità, è il Totti di Napoli e sono sorpreso quando viene ingiustamente criticato. Roma-Napoli è una grande sfida, è dura capire come finirà perchè quest’anno tutte e due le squadre sono state molto discontinue. Gli azzurri non offrono un gran gioco, Gattuso è un ‘catenacciaro’, ultimamente vincono più per le grandi giocate dei singoli che per il collettivo. La Roma? In Europa League si inizia ad alzare l’asticella, gli avversari rimasti sono molto forti e credo che i giallorossi non siano i favoriti. Roma e Napoli devono avere una marcia in più da adesso, le milanesi sono tornate e ambire alle prime posizioni è ancora più difficile. Per quanto riguarda i centri sportivi Fratelli d’Italia ha proposto la riapertura dello sport di base in zona gialla ma la richiesta non ha avuto successo, è molto complicato che accada dopo Pasqua. La situazione è difficile e molte attività rischiano di chiudere per sempre. Nel decreto Sostegni ci sarà un aumento del rimborso distribuito l’estate scorsa ai collaboratori sportivi, ma dopo la pandemia si rischia comunque che le aziende possano avere problemi nel versare i loro stipendi. Per gli sport da contatto serve un forte calo dei contagi, non vedo possibile una ripresa nel breve periodo”.