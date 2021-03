Allegri, l’amico: “A Napoli lo vedo bene. Dipenderà dalle richieste”

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato degli allenatori. Ovviamente, non è mancato un accostamento alla panchina del Napoli, in cui ha giocato nella stagione 1997/98. Un suo amico di nome Andrea, proprietario del Bar Ughi, frequentato dal tecnico, ha parlato di un suo eventuale approdo sulla panchina partenopea.

“Max è un livornese doc, Napoli è una città di mare, le persone sono aperte e solari come da noi. A Napoli lo vedo bene, sarebbe una buona cosa. Tutto dipenderà dalle richieste che avrà dalle squadre e dai programmi che gli verranno presentati. Non abbiamo discusso di dove potrebbe sedere in panchina la prossima stagione. Proverò ad osservare il suo comportamento: dovesse ordinare qualche espresso napoletano in più…”.