Tuttosport – L’emergenza infortuni è passata ora il Napoli deve correre

Il Napoli sta recuperando tutti gli effettivi della rosa, l’emergenza infortuni è solo un ricordo ed ora Gattuso deve puntare alla Champions.

Come sottolineato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono ormai cosa fatta i recuperi per Roma di Lozano e Manolas, che si aggiungono ai già recuperato Ospina, Osimhen e Mertens; il tecnico calabrese con questi recuperi avrà sicuramente modo di poter fare rotazioni più ampie e di far tirare il fiato ai calciatori che hanno giocato di più durante l’emergenza che il Napoli si è trovato ad affrontare.

Con le disponibilità di Lozano e Manolas, all’appello dei convocati per la partita con la Roma dovrebbero mancare solo Rrahmani, Petagna e Ghoulam; adesso il Napoli non ha più alibi, deve spingere sull’acceleratore.