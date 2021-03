Repubblica – Lozano scalda i motori ed è pronto per fare la differenza

Hirving Lozano sembra aver smaltito il suo infortunio muscolare e dovrebbe essere tra i convocati per la trasferta di Roma.

Secondo l’odierna edizione di Repubblica, il Chucky è pronto per tornare per questa volata finale; fino ad ora il talento messicano ha realizzato 13 gol e 4 assist in stagione, diventando un vero e proprio fattore.

Lozano è stato messo KO da un problema al flessore della coscia destra durante la partita contro la Juventus lo scorso 13 febbraio, da lì Gattuso ha dovuto fare a meno di uno de suoi calciatori più preziosi, recuperato dopo la prima stagione deludente.

Adesso Lozano torna per fare la differenza e per cercare di condurre il Napoli in Champions che sarebbe una vera e propria impresa, vista la piega che aveva preso la stagione appena un mese fa.