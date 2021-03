Repubblica – Gattuso ha le idee chiare per la Roma: dentro un difensore

Gennaro Gattuso ha le idee chiare per la sfida di domenica sera contro la Roma.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il terzino destro Giovanni Di Lorenzo sarà indisponibile per la trasferta in terra capitolina causa squalifica: era diffidato e a San Siro è stato ammonito. Fino ad ora il calciatore ha disputato ben 38 partite, senza mai fermarsi. Un vero e proprio guerriero che ha sempre dato la sua disponibilità senza mai tirarsi indietro. E’ arrivato il momento di riposare(involontariamente) e ricaricare le pile.

A sostituire l’ex Empoli ci sarà Hysaj sulla fascia destra e Mario Rui su quella sinistra. L’albanese viene da una grandissima prestazione contro il Milan; il portoghese invece ha quasi sempre deluso e domenica deve dimostrare il suo valore. Queste, dunque, le scelte di mister Gattuso.