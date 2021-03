Repubblica – Fonseca fa riposare Dzeko in vista del Napoli

Stasera la Roma è impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il tecnico portoghese Fonseca avrebbe scelto Borja Mayoral come attaccante centrale nella sfida in Ucraina per far riposare Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco sarà importantissimo contro gli azzurri nella sfida di domenica, una gara quasi da dentro o fuori per entrambe le compagini. Mayoral si è dimostrato un ottimo sostituto ed in Europa League ha già messo a segno ben cinque reti. Non male per lui, insomma, alla prima stagione in Italia.

Fonseca sa che la qualificazione potrebbe diventare certezza nel caso di una sola rete giallorossa, motivo per il quale non rischierà Dzeko(a meno che l’evoluzione della partita non richieda il suo apporto). Domenica Roma e Napoli si giocano un posto tra le grandi.